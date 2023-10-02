Бывший глава Госдепа признал ослабление США из-за украинского конфликта, отметив утрату способности «сдерживать Россию»

США и страны Европы оказались ослабленными из-за вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью греческой газете Kathimerini бывший глава Государственного департамента США Майк Помпео, который в свое время возглавлял и Центральное разведывательное управление (ЦРУ).
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