Пока в Орле на линию выходит десять троллейбусов, в Брянске их число выросло до 100

5 марта в Брянске отмечался настоящий транспортный праздник – в город прибыла новая партия муниципальной общественной техники, которая включала в себя 23 троллейбуса марки «Адмирал» и 65 автобусов различной вместимости.
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