Не выезжая из своего города — с фокусом на азиатские рынки Как находить надежных партнеров в Китае и странах Юго-Восточной Азии? Как изучить новые рынки, не потратив месяцы на командировки? Как выстраивать международные проекты, которые будут работать в условиях меняющейся глобальной экономики? На эти и десятки других практических вопросов ответят эксперты в ходе двухдневной онлайн-конференции, … Сообщение Россия-Китай.
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