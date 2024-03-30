Николаев впервые прокомментировал слухи о разводе с Проскуряковой

Ранее музыкант предпочитал не обращать внимания на публикации в прессе Лилия Шарловская Слухи о том, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова находятся на грани развода, появляются в последнее время с завидной постоянностью.
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