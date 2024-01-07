Биолог Чумаков заявил о невозможности полного выздоровления Заворотнюк

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков прокомментировал состояние тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей от агрессивной формы опухоли головного мозга.
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