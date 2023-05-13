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В Госдуме предложили разработать единую методику кадастровой оценки недвижимости

В Госдуме предложили разработать единую методику кадастровой оценки недвижимости для любых целей. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

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