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Царьград

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Европейские банки поднимают порог: русские ищут новые финансовые убежища

Европейские банки поднимают порог: русские ищут новые финансовые убежища

Европейские банки увеличили минимальные пороги для счетов русских граждан до 15 млн долларов, что вынуждает их переводить капиталы в другие страны, такие как Израиль и США.

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Комментарии
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Eduard
Странно вкладывать в Европу,ждем что деньги украдут по надуманым предлогам,
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21 час.
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