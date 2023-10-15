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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Armored Core VI, может быть, и нишевая, но продажи у нее отличные В данный момент мы е...

Armored Core VI, может быть, и нишевая, но продажи у нее отличные В данный момент мы е...

Armored Core VI, может быть, и нишевая, но продажи у нее отличныеВ данный момент мы еще не получали никакой информации о продажах меха-экшена Armored Core 6 от разработчиков или издателя игры, но актер озвучания Рё Щимокава заявляет, что знает правду.

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