В Новосибирске мэрия не разрешила строить 200 тысяч "квадратов" нового жилья

Валерий

Новосибирск как дите Великой Отечественной войны впитал в себя все это. Проблема нехватки детсадов и школ, озеленения, числа объектов инфраструктуры, дорожной сети и т.д. Поэтому решение Мэрии Новосибисрка приветствуем. Необходимо проводить наступательную политику со строительными организациями. Нам, новосибирцам, понятен интерес строителей. Но мы заинтересованы в строительстве нового и прекрасного центра Сибири.