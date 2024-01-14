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В Новосибирске мэрия не разрешила строить 200 тысяч "квадратов" нового жилья

В Новосибирске мэрия не разрешила строить 200 тысяч "квадратов" нового жилья

Участники строительного рынка рассказали, что это связано с жалобами прокуратуры на недостаточное количество объектов инфраструктуры в представленных ими проектах.

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Комментарии
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Валерий
Новосибирск как дите Великой Отечественной войны  впитал в себя все это. Проблема нехватки детсадов и школ, озеленения,  числа объектов инфраструктуры, дорожной сети и т.д. Поэтому решение Мэрии Новосибисрка приветствуем. Необходимо проводить наступательную политику со строительными организациями. Нам, новосибирцам, понятен интерес строителей. Но мы заинтересованы в строительстве нового и прекрасного центра Сибири.
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17 час.
В
Валерий
А при Локте, такое решение могло быть возможным?
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17 час.

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