Карьерный консультант Валинуров: россияне стали меньше пить на корпоративах

В России в последние годы изменился формат проведения корпоративов. Так, компании чаще отказываются от фуршетов и банкетов, рассказал "Общественной службе новостей" карьерный консультант Ильгиз Валинуров.
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