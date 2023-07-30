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Переговоры между «Лацио» и «Динамо» по Захаряну близки к тупику из-за разногласий с Сарри. «Страсбур» – наиболее вероятный вариант

По информации Sport24, переговоры между «Лацио» и московским клубом по хавбеку близки к тупику. Одна из причин – разногласия между руководством римского клуба и главным тренером Маурицио Сарри по поводу необходимости приобретения российского хавбека.

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