🇺🇦 Псины просроченного по всей территории 404 в круглосуточном режиме продолжают отлавливать и похищать мужское население для отправки на убой #ТЦК #МоГилизация #ВСУ #Мобилизация #Украина.
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🇺🇦 Псины просроченного по всей территории 404 в круглосуточном режиме продолжают отлавливать и похищать мужское население для отправки на убой #ТЦК #МоГилизация #ВСУ #Мобилизация #Украина.
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