Русских в Казахстане кошмарил насильник из Турции: Кто стоит за "языковыми патрулями"

Источник сообщил, что Огуз Доган ранее был судим в Турции за изнасилование.Гражданин Турции Огуз Доган, который считается идейным вдохновителем "языковых патрулей" в Казахстане, ранее был судим на родине за изнасиловании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии