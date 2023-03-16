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Психолог Дмитриева раскрыла 10 секретов людей, которые по-настоящему счастливы в браке

Психолог Дмитриева раскрыла 10 секретов людей, которые по-настоящему счастливы в браке

Все счастливые семьи похожи друг на друга. Это правило вывел еще Лев Толстой. Но в чем именно проявляется эта схожесть? Психолог Виктория Дмитриева уверена, что есть условные «секреты», которые помогают сохранить долгие и комфортные отношения.

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