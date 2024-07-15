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CNN: в Трампа стреляли из трех разных видов оружия

CNN: в Трампа стреляли из трех разных видов оружия

TASS/EPA/DAVID MAXWELL Данные судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют, что в бывшего президента США Дональда Трампа стреляли из трех разных видов оружия.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Придурки! Вы чë пишите? Какие три оружия АБВГДейка? А охрана Трампа что топорами томагавками забила стрелка? Аудио у них!
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20 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
У хРЕНь-ТВ всегда свой, отличающийся от остальных, взгляд на жизнь. Рептилоидам виднее...
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20 час.

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