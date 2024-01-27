Гвардиола пошутил, что будет спать лучше без "Ливерпуля" Юргена Клоппа

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, комментируя заявление наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа о его уходе из клуба после завершения сезона-2023/24, признался, что ему не довелось узнать его поближе, однако назвал своего визави невероятным тренером и человеком.