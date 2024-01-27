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Гвардиола пошутил, что будет спать лучше без "Ливерпуля" Юргена Клоппа

Гвардиола пошутил, что будет спать лучше без "Ливерпуля" Юргена Клоппа

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, комментируя заявление наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа о его уходе из клуба после завершения сезона-2023/24, признался, что ему не довелось узнать его поближе, однако назвал своего визави невероятным тренером и человеком.

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