Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке

К началу сезона летней навигации обновили нумерацию маршрутов прогулочных судов Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале летнего сезона на Москве-реке и отметил, что спрос на прогулки на водных судах в городе постоянно увеличивается.
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