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Сход Леклера с 1-го места, триумф Ферстаппена, лучшая гонка «Мерседеса» в 2022-м, команды сражаются с изменениями регламента и другие события Гран-при Франции

Sports.ru представляет дайджест Гран-при Франции «Формулы-1» и других гоночных новостей недели. 1. Ферстаппен выиграл гонку и увеличил отрыв в чемпионате до 63 очков.

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