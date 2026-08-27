Рынки растут после рекордного отчета Nvidia

Мировые фондовые рынки получили поддержку от сильного отчета Nvidia. Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI утром прибавлял 0,2% и рос третий день подряд, южнокорейский KOSPI — 1%, тайваньский рынок — 0,3%, сообщает Reuters.
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