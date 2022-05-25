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Минобрнауки планирует создать собственную альтернативу Болонской системе образования

Минобрнауки планирует создать собственную альтернативу Болонской системе образования

pixabay.com/PD Россия выйдет из Болонского процесса и создаст собственную систему образования. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства науки и высшего образования России со ссылкой на заявление главы ведомства Валерия Фалькова.

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