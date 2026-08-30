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Рязанские новости

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«Химик» обыграл «Рязань» в предсезонном матче ВХЛ

«Химик» обыграл «Рязань» в предсезонном матче ВХЛ

В контрольном матче перед началом сезона ВХЛ «Химик» обыграл «Рязань» со счётом 5:3. Первый официальный матч рязанская команда проведёт 4 сентября против чемпиона «Югры».

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