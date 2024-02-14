ЦБ предлагает ввести период охлаждения для кредитов на сумму от 1 млн рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что для борьбы с кибермошенниками необходимо установить период охлаждения при выдаче кредитов на крупные суммы, а также установить лимит на внесение наличных через банкоматы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии