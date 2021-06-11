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Джен Псаки заявила, что Вашингтон не хочет противостояния с Москвой

Джен Псаки заявила, что Вашингтон не хочет противостояния с Москвой

Псаки утверждает, что Вашингтон хочет добиться стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Политик сделала это заявление, когда комментировала предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

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