Джен Псаки заявила, что Вашингтон не хочет противостояния с Москвой

Псаки утверждает, что Вашингтон хочет добиться стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Политик сделала это заявление, когда комментировала предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.
Псаки утверждает, что Вашингтон хочет добиться стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Политик сделала это заявление, когда комментировала предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.
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