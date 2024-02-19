Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Шёлкова головушка: правила зимнего ухода за волосами

Шёлкова головушка: правила зимнего ухода за волосами

С приходом зимних холодов наступает неблагоприятный период для ваших волос. Дома из-за отопления воздух становиться чрезвычайно сухим, поэтому он лишает волосы влаги, да и к тому же электризует их, а на улице свой удар наносит зимний мороз.

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