Посадка самолета с Протасевичем в Минске: сбежавший авиадиспетчер рассказал об участии спецслужб

Сбежавший из Белоруссии ещё летом авиадиспетчер, который работал в момент посадки самолёта авиакомпании Ryanair с координатором протестов Романом Протасевичем на борту, начал рассказывать польским следователям подробности событий мая 2021 года.
Сбежавший из Белоруссии ещё летом авиадиспетчер, который работал в момент посадки самолёта авиакомпании Ryanair с координатором протестов Романом Протасевичем на борту, начал рассказывать польским следователям подробности событий мая 2021 года.
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