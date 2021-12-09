Русская весна

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Посадка самолета с Протасевичем в Минске: сбежавший авиадиспетчер рассказал об участии спецслужб

Посадка самолета с Протасевичем в Минске: сбежавший авиадиспетчер рассказал об участии спецслужб

Сбежавший из Белоруссии ещё летом авиадиспетчер, который работал в момент посадки самолёта авиакомпании Ryanair с координатором протестов Романом Протасевичем на борту, начал рассказывать польским следователям подробности событий мая 2021 года.

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