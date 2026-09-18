В ЯНАО с 18 по 20 сентября установится температура до плюс 17 градусов

На Ямале в ближайшие три дня, с 18 по 20 сентября включительно, столбики термометров днем будут стабильно «показывать» до плюс 17 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым