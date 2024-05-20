В Астрахани ребенок на карнизе переполошил прохожих

Накануне на улице Звездной произошел инцидент с участием маленького мальчика. Как выяснил Пункт-А, сотрудники городского аварийно-спасательного центра получили сигнал, что на карнизе третьего этажа многоквартирного дома стоит ребенок.
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