Аргументы недели

98 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Даже если бы все (кроме ОДНОГО!) жители РФ были против, ОДНОМУ раздавателю паспортов ПЛЕВАТЬ на это! Он же обитает в ...Депутат ГД Журавл...
  • Любовь Русяева
    Сколько еще таких, о которых мы может и не знаем! А в это время всем миром собираем детям на лечение!Депутат ГД Журавл...
  • Sergiy Che
    Если бы я не помнил как восторженно такие лины любимцевы тогда верещали - "уря! Депардьешечка попросил наш паспорт ну...Депутат ГД Журавл...

Американский лидер Байден назвал изменение климата главной экзистенциальной угрозой человечеству

Американский лидер Байден назвал изменение климата главной экзистенциальной угрозой человечеству

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на мероприятии с участием представителей Демократической партии, назвал изменение климата главной экзистенциальной угрозой человечеству.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх