В Казани прошел музыкальный концерт «Юные таланты Татарстана»

Сегодня в Детской школе искусств №2 завершился второй день Всероссийского фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие», который проводится благотворительным фондом Оксаны Федоровой при поддержке Президентского гранта культурных инициатив.
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