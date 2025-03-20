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Татар-информ

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В Казани прошел музыкальный концерт «Юные таланты Татарстана»

В Казани прошел музыкальный концерт «Юные таланты Татарстана»

Сегодня в Детской школе искусств №2 завершился второй день Всероссийского фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие», который проводится благотворительным фондом Оксаны Федоровой при поддержке Президентского гранта культурных инициатив.

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