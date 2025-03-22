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Царьград

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Новые доказательства: преступления ВСУ привели к гибели 4 жителей Суджанского района

Новые доказательства: преступления ВСУ привели к гибели 4 жителей Суджанского района

Следственный комитет раскрыл новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе. Свидетели сообщили о гибели четырёх местных жителей из-за действий боевиков.

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