Какой сегодня праздник: 6 декабря – День памяти князя Александра Невского

"Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет". Это выражение часто приписывают выдающему русскому князю и полководцу Александру Невскому, который в разные периоды своей жизни защищал русскую землю от иноземного вторжения.
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