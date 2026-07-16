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МОСИНФОРМ

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Москва увеличила выпуск высокотехнологичной продукции более чем на треть

Москва увеличила выпуск высокотехнологичной продукции более чем на треть

Столичные предприятия продолжают увеличивать производство высокотехнологичной продукции. За первые пять месяцев 2026 года компании выпустили на 35,5 % больше печатных плат, интегральных схем, полупроводниковых приборов и других электронных устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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