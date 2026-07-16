Москва увеличила выпуск высокотехнологичной продукции более чем на треть

Столичные предприятия продолжают увеличивать производство высокотехнологичной продукции. За первые пять месяцев 2026 года компании выпустили на 35,5 % больше печатных плат, интегральных схем, полупроводниковых приборов и других электронных устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.