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Царьград

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Дочь участника СВО отдала незнакомцу все сбережения и погибла под поездом

Дочь участника СВО отдала незнакомцу все сбережения и погибла под поездом

Странная смерть 17-летней девушки на железной дороге в Клину вызывает много подозрений.Полиция и следком Подмосковья проверяют крайне подозрительные обстоятельства смерти 17-летней девушки на железной дороге.

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