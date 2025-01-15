Госдеп США выступил за полный отказ стран Евросоюза от российского газа

Global Look Press/Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com Вашингтон выступает за то, чтобы все страны, входящие в Евросоюз, полностью отказались от использования российского газа, несмотря на желание нескольких государств продолжить использовать получаемое из России топливо.
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