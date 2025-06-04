«Я был мертвый практически»: Александр Шоуа попал в больницу после ухода солистки

Александр Шоуа откровенно рассказал о тяжелом недуге. Из-за чего артист был вынужден экстренно обратиться к врачам? И что стало причиной болезни? Правда ли этому поспособствовала ушедшая из группы «Непара» солистка? Почему певец не хочет найти ей замену? И как он чувствует себя сейчас? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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