Власти впервые усомнились в производстве Aurus на бывшем заводе Toyota

Врио председателя городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью РБК заявил, что на площадке в Шушарах не обязательно будут выпускать российские люксовые автомобили.
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