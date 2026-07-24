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Царьград

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Девять школьников из Северской получили дипломы младших медсестер

Девять школьников из Северской получили дипломы младших медсестер

Как сообщает администрация Краснодарского края, девять десятиклассников из станицы Северской параллельно с учебой прошли курсы и получили свидетельства, дающие право работать младшими медицинскими работниками.

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