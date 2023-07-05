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«Запорожская резня»: самым гиблым для ВСУ местом на фронте стало Работино

«Запорожская резня»: самым гиблым для ВСУ местом на фронте стало Работино

С начала «великого украинского наступления» прошел месяц — первые итоги Потери ВСУ на Запорожском направлении за последнее время, по оценке врио главы области Евгения Балицкого, составили порядка 20 тысяч человек, при этом о достижениях украинской армии не может быть и речи.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Неплохо, неплохо! Все же они получили свой паек на сегодня. (капитан Смоллет, Р.Л. Стивенсон &quot;Остров сокровищ&quot;)
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15 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot; этим летом будет пить кофе в Ялте.&quot;                                                                 Порошенко предрекал, что: &quot; Украинцы будут пить кофе в Вене&quot;... Вот кто провидец! С Ялтой придётся отложить...
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Смерть укро-американским фашистам!
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