С начала «великого украинского наступления» прошел месяц — первые итоги Потери ВСУ на Запорожском направлении за последнее время, по оценке врио главы области Евгения Балицкого, составили порядка 20 тысяч человек, при этом о достижениях украинской армии не может быть и речи.