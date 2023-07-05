С начала «великого украинского наступления» прошел месяц — первые итоги Потери ВСУ на Запорожском направлении за последнее время, по оценке врио главы области Евгения Балицкого, составили порядка 20 тысяч человек, при этом о достижениях украинской армии не может быть и речи.
«Запорожская резня»: самым гиблым для ВСУ местом на фронте стало Работино
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Неплохо, неплохо! Все же они получили свой паек на сегодня. (капитан Смоллет, Р.Л. Стивенсон "Остров сокровищ")
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15 час.
ВМ
Владимир Минаков
" этим летом будет пить кофе в Ялте." Порошенко предрекал, что: " Украинцы будут пить кофе в Вене"... Вот кто провидец! С Ялтой придётся отложить...
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14 час.
Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам!
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6 час.
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