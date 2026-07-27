Ночная атака ВСУ на Ростов-на-Дону: есть погибшие и пострадавшие

В результате атаки на Ростов-на-Дону погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжёлом состоянии, в том числе подросток», — написал он.
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