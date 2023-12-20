Проституция в Междуречье – бордели при храмах и много пива для дам и их клиентов

Часто можно слышать о том, что проституция — древнейшая профессия. Но можно ли определить эпоху, когда появились первые настоящие жрицы любви? Ученые прочитали клинописные таблички шумеров, живших в Междуречье еще до ассирийцев, и там уже упоминались путаны.