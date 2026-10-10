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Татар-информ

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В аэропорту Казани из-за угрозы БПЛА задержали 11 рейсов

В аэропорту Казани из-за угрозы БПЛА задержали 11 рейсов

В Казани из-за беспилотников задерживаются 11 рейсов. Это следует из данных на онлайн-табло аэропорта.

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