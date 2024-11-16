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Россияне получат дополнительный выходной в новогодние праздники: что это значит?

Россияне получат дополнительный выходной в новогодние праздники: что это значит?

С наступлением новогодних праздников россияне всегда ждут радостных новостей. И вот, похоже, такая новость на горизонте: рассматривается предложение о добавлении еще одного выходного дня перед праздниками.

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