Популярный маршрут, соединяющий Челябинск с пригородом, меняет маршрут

Автобус №300 в Челябинске меняет схему движения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 апреля автобус №300 «Челябинск (Северные ворота) – Большое Баландино» переходит на регулируемый тариф и меняем трассу движения.