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Ученые назвали помогающий быстро похудеть продукт

Ученые назвали помогающий быстро похудеть продукт

Ученые назвали продукт, который подавляет аппетит, сжигает калории и ускоряет метаболизм.Они сообщили, что красный перец входит в число продуктов, ускоряющих обмен веществ, благодаря содержащемуся в нем капсаицину, который придает ему горький вкус.

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