Дополнительное образование и спорт станут доступнее

С 1 января 2025 года система соцзаказа может заработать во всех регионах России. Это позволит людям бесплатно пользоваться услугами многих частных организаций, работающих в сферах соцобслуживания, дополнительного образования, спорта, занятости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии