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Региональная Юридическая Служба

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Трамп внес залог на $175 млн по делу о мошенничестве, чтобы избежать конфискации активов

Трамп внес залог на $175 млн по делу о мошенничестве, чтобы избежать конфискации активов

Бывший президент США Донал Трамп внес залог в размере 175 миллионов долларов по своему делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке, избежав конфискации активов, которая могла бы нанести серьезный удар по его финансам и надеждам на переизбрание.

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