Бобруйские спасатели приняли участие в субботнике.

Спасатели города на Березине присоединились к республиканскому субботнику.С лопатами и граблями, метелками и пакетами для мусора спасатели Бобруйска благоустраивали территории пожарных частей, убирали сквер на территории горрайотдела .
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