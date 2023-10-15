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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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SHAMAN заявил, что собирается перепеть "Седую ночь" Юрия Шатунова

SHAMAN заявил, что собирается перепеть "Седую ночь" Юрия Шатунова

Певец пообещал не менять темп и тональность SHAMAN перед выступлением в Государственном Кремлевском дворце, отвечая на вопросы журналистов, заявил о том, что собирается перепеть песню "Седая ночь" Юрия Шатунова.

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Комментарии
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Александр Самбур
с его то козлячим голосом ?
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