SHAMAN заявил, что собирается перепеть "Седую ночь" Юрия Шатунова

Певец пообещал не менять темп и тональность SHAMAN перед выступлением в Государственном Кремлевском дворце, отвечая на вопросы журналистов, заявил о том, что собирается перепеть песню "Седая ночь" Юрия Шатунова.
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