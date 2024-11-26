Конгрессмен Уолтц: перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто из-за Трампа

Перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто благодаря избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Уолц, которого Трамп назначит своим советником по национальной безопасности.
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