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  • Antanas
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  • Елена Смирнова
    Бутылки с минералкой бывают разные от 0,5 л и >. Некорректный рецептЭта смесь бросает...
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    Эта война выгодна для запада но не для Украины.Украина в долгах запад в деньгах.👍👍👍👍👍.От кредиторов зав...

Эта смесь бросает вызов раку. Назван рецепт, который спасет от онкологии

Эта смесь бросает вызов раку. Назван рецепт, который спасет от онкологии

Наше питание оказывает значительное влияние на наше здоровье. Знаете ли вы, какую чудодейственную пользу можно получить при соединении некоторых продуктов, которые полезны сами по себе и которые мы употребляем по отдельности? Преимущества этой смеси, использовавшейся даже при османском дворе, дошли до наших дней.

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Комментарии
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ЕС
Елена Смирнова
Бутылки с минералкой бывают разные от 0,5 л и &gt;. Некорректный рецепт
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19 час.

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