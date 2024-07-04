Эта смесь бросает вызов раку. Назван рецепт, который спасет от онкологии

Наше питание оказывает значительное влияние на наше здоровье. Знаете ли вы, какую чудодейственную пользу можно получить при соединении некоторых продуктов, которые полезны сами по себе и которые мы употребляем по отдельности? Преимущества этой смеси, использовавшейся даже при османском дворе, дошли до наших дней.